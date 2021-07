V boj o život se změnil paragliding na moři u jordánského pobřeží. Paraglidista (37) se vznášel nad vodou, když zničehonic z moře vyskočil žralok! Muži se zahryzl do nohy. Sportovec skončil v nemocnici.

V pátek večer si vyrazil užít vodního sportu sedmatřicetiletý muž z Aqaby v Jordánsku. Stačilo málo a tandemový paragliding skončil tragicky. Muž se vznášel nad hladinou moře, když se z hlubin vynořil žralok. Paraglidistovi se zakousl do nohy. Podle informací britského deníku The Sun utrpěl muž vážná zranění a byl převezen do nemocnice, kde musel podstoupit operaci a je ve stabilním stavu.

Mohammad Qatawneh z potápěčského střediska v Aqabě uvedl, že útoky žraloků jsou tamní oblasti vzácné. „Potápím se tu dvacet let a je to poprvé, co jsem slyšel o útoku žraloka,“ uvedl Mohammad. Nicméně v neděli, jen pár dní po útoku, došlo k dalšímu útoku. Žralok měl napadnout člun. Nikdo však neměl být při incidentu zraněn.

VIDEO: Podstatné úkony první pomoci

