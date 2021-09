Útok žraloka v Austrálii! O život přišel dvacetiletý surfař.

Nebohému muži bylo pouhých dvacet let. Nejtěžší zranění utrpěl na paži. „Přišla mu na pomoc řada místních surfařů a dalších svědků,“ uvedl záchranář Chris Wilson. „Přes veškeré úsilí záchranářů a dalších záchranných služeb se ho ale nepodařilo oživit,“ sdělil muž smutnou zprávu.

Jak uvedl deník New York Post, podle svědka Aarona Armstronga se jednalo o vůbec první útok žraloka, který místní komunita zaznamenala. „Trošku to teď tady změní náladu společnosti, to je jasné,“ dodal.

Co se týče Austrálie obecně, šlo o první útok od května, kdy došlo k incidentu dvě stě kilometrů do Sydney.