Zprávu, na níž čekala celé roky, konečně dostala Tereza H. (25). Pákistánský soud v pondělí 10. dubna vydal písemný příkaz, díky němuž může odletět do Česka. Nicméně aby mohla odletět, musela složit 100 tisíc pákistánských rupií (víc než 12 tisíc Kč) jako záruku, že se vrátí do Pákistánu při projednávání odvolání. Celníci, kteří ji v zemi zadržovali, se totiž nevzdali a proti rozsudku soudu se odvolali!

Soudní tahanice pro Terezu H. ještě neskončily. Pětadvacetiletá rodačka z Uherského Hradiště byla zadržena v lednu roku 2018 na letišti v Láhuaru poté, co v jejích zavazadlech našli celníci bezmála devět kilogramů heroinu. Putovala do vazby a v březnu roku 2019 byla odsouzena na 8 let a 8 měsíců ve vězení. Proti rozsudku se ale ihned odvolala.

Odvolací soud se táhl dlouho. Až 1. listopadu 2021 byla zproštěna obžaloby. Přesto, že opustila brány věznice Kot Lakhpat, nemohla opustit zemi. Do jejího případu se vložili celníci a odmítli jí vrátit její osobní věci a vydat pas. Osobní věci nakonec vydali jejímu advokátovi Sajf ul-Mulúkovi.

Případ skončil u Nejvyššího soudu v Islámábádu, který nakonec rozhodl v její prospěch. V pátek 8. dubna padl verdikt, že se Tereza může vrátit do Česka. Aby ale mohla nasednout se svým otcem, který za ní přiletěl, aby ji odvezl domů, do letadla, musela počkat na písemný příkaz soudu.

Soudce Amir Farúq příkaz nakonec vydal o tři dny později - v pondělí 11. dubna. Celníci se ale nevzdali a proti rozsudku se odvolali. Případem se má tak znovu zabývat soud. Prokuratura nesouhlasila, aby Tereza opustila zemi.

Podle příkazu, do kterého měl Blesk.cz možnost nahlédnout, prokurátor argumentoval, že se nevrátí do Pákistánu k nástupu do výkonu trestu, pokud celníci v odvolání uspějí. Farúq však v příkazu uvedl, že „neexistuje žádný zákon, že by osoba měla zůstat v zemi.“

Tereza ale musela zaplatit kauci v hodnotě 100 tisíc pákistánských rupií, což je v přepočtu něco málo přes 12 tisíc Kč. Právě ta má zaručit, že se Češka vrátí do Pákistánu k soudnímu řízení. „Pokud bude Terezino odvolání nařízeno k projednávání, bude Tereza nucena přijet do Pákistánu,“ uvedl zdroj pro Blesk s tím, že pokud se Tereza nevrátí, částka skončí ve veřejné pokladně. „Celníci podali k Nejvyššímu soudu žalobu proti rozhodnutí Vrchního soudu v Láhauru,“ dodal zdroj.

