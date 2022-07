Po návratu z Pákistánu do České republiky žila Tereza H. (26) nějakou dobu v ústraní. Nakonec se rozhodla svůj příběh veřejně vyprávět a stala se z ní hvězda instagramu. Tereza během dlouhých čtyř let strávených v pákistánském vězení přišla o mnoho zážitků, které se snaží se svou rodinou dohnat. Tráví tak podle příspěvků mnoho času se svými blízkými a oslavila s nimi dodatečně i Vánoce.

„Rádi bychom ji měli doma na Vánoce,“ nechala se slyšet babička Terezy H. pro server Život v Česku před nejkrásnějšími svátky v roce. Tereza ale ještě musela uplynulé Vánoce oslavit sama bez svých blízkých v Pákistánu.

Ačkoliv již 1. listopadu ji soud osvobodil a mohla tak z bran vězení vyjít jako svobodný člověk. Její návrat do Česka dlouhé týdny komplikovali celníci, kteří se osvobozující rozsudek snažili zvrátit a vrátit Terezu za mříže. To se jim ale nakonec nepovedlo a Tereza se na jaře vrátila domů.

Mnoho dní strávila v ústraní a poté, co si založila účet na sociální síti instagram, počet sledujících začal rapidně stoupat. V současnosti má téměř 20 tisíc fanoušků. Nejen, že na sociální síti sdílí své vzpomínky na Pákistán, ale rovněž se s lidmi dělí o vše, co jí dělá každodenní radost a co všechno se snaží dohnat. Pochlubila se i fotkou u dřevěného stromečku. „24. 12. 2021. První opravdové Vánoce po pěti letech!!! To byla pecka. Pečení cukroví, poslouchání koled, ryba, bramborový salát a dárky a… víno!“ napsala k fotografii s vánoční atmosférou.

„Každé Vánoce v base jsem domů posílala vlastnoručně vyrobené dárky. Různé přání, napsané knihy, srdíčka na pověšení nebo šperkovnice, vyrobené z krabiček od ubrousků. Fantazii se meze nekladou a je fakt, že nejhezčí dárek je ten od srdce. Tak přeji Veselé Vánoce v červnu, snad to nevadí,“ uzavřela. V dalším příspěvku se podělila o fotku z babiččiny zahrady, kde sedí se sklenkou vína. „Všem těm, co mají rádi dobré vínko a besedu s rodinou. Na tu svoji jsem čekala skoro pět let. A sen se stal skutečností,“ napsala.