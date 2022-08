Tereza H., která strávila čtyři roky v pákistánském vězení za údajné a neprokázané pašování drog, se po svém návratu do Česka sblížila se známým MMA zápasníkem Michalem Kotalíkem. Podle nových informací spolu však partneři již nejsou. Několika týdenní známost skončila prý kvůli velké vzdálenosti a časové vytíženosti obou partnerů.

Dlouhé čtyři roky strávila Češka Tereza H. (26) za mřížemi v pákistánské věznici, kde seděla za údajné a nakonec neprokázané pašování drog. Když se na jaře letošního roku vrátila zpátky do rodné vlasti, užívala si nově nabyté svobody a volnosti. Po návratu si dokonce stihla najít i lásku, a sice zápasníka MMA Michala Kotalíka. Podle informací webu Expres.cz se však pár po krátké době rozešel.

„Hlavní problém byl ve vzdálenosti. Tereza nemá auto ani řidičák a nemohla tak za Michalem jezdit. Navíc je pořád v práci a on také nemá času na rozdávání. Rozešli se ale v dobrém. Vlastně to ani nebyl tolik vztah, spíše se vídali a psali si a táhlo je to k sobě,“ sdělil médiu dobře informovaný zdroj.

Pár měl ovšem předpoklady, aby jim to klapalo. Zápasník měl totiž podobně jako Tereza zkušenosti s pobytem za mřížemi. V minulosti byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví, když napadl před pár lety muže v baru. Kotalík se obhajoval tím, že jen bránil svou tehdejší přítelkyni, kterou měl muž stejně jako zápasníka slovně napadnout. Bijec v base strávil přes tři roky a na konci loňského roku byl za dobré chování předčasně propuštěn.

Ještě před nedávnem však Tereza H. sdílela na svých sociálních sítích fotografii, kde má na sobě tričko, na kterém její milý jako by z vězení utíkal a silou od sebe roztahoval mříže. Jestli bývalá vězenkyně bude hledat novou lásku či si bude užívat single života, zatím sledujícím nesdělila.