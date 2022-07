Dlouhé čtyři roky strávila Tereza H. (26) ve špinavé pákistánské base. Ve vězení mimo Českou republiku seděla za údajné pašování drog. Soud ale posléze sympatickou Češku očistil. Tereza se tak mohla vrátit domů, kde si už dokonce stihla najít lásku! Randí se zápasníkem MMA Michalem Kotalíkem. Mají spolu mnoho společného. I on nedávno opustil brány vězení. To dala Češka provokativně najevo oblečená v novém triku.

Ve svém novém příspěvku na sociálních sítích známá Češka pózuje s trikem, na kterém její milý jako by z vězení utíkal. Vší silou od sebe rve mříže basy, do které se dostal v roce 2018 za těžké ublížení na zdraví. Z trestu si odpykal tři a půl roku a před loňskými vánočními svátky byl propuštěn. Za celou jeho eskapádou prý stálo to, že se podle jeho slov jen snažil bránit svou přítelkyni na diskotéce.

„Začal jsem na něj silně řvát. Ale fakt přísahám, že v tu chvíli jsem ho ještě nechtěl mlátit, jen vyhodit pryč. Křičel jsem na něj s tím, co si to jako dovoluje. On mi na to řekl, že já jsem stejně jen arogantní č*rák a ona pouze debilní k*rva. A vrhnul se na mě,“ popsal Michal dříve webu kaoočko.cz, k čemu tehdy údajně došlo.

Soudce se mu ale přesvědčit nepodařilo. Ten mu napařil čtyři roky mimo jiné prý i proto, že se věnuje bojovému sportu. „Soudce mi pak řekl, že kdybych nedělal MMA, ale třeba fotbal, tak mi dá jen podmínku,“ vysvětlil Kotalík.

Zápasníka pobyt ve vězení od sportu nijak neodradil a hned po propuštění se opět vydal do ringu. V nejbližší době má před sebou zápas na pražské Štvanici. Tentokrát půjde do boje ale i s velkou podporou od nové lásky. Tereza.se jejich vztahem velice ráda chlubí na instagramu. Jak se zdá, jde o pohádkovou zamilovanost.

Nově nabyté svobody si tak Tereza užívá plnými doušky. Aby taky ne, prožila si mnohé. Mladá Češka byla zadržena v lednu roku 2018 na letišti v pákistánském Láhauru. O rok později byla odsouzena na osm let a osm měsíců ve vězení. Rozsudek byl ovšem nepravomocný a Tereza se celou dobu snažila ho zvrátit u odvolacího soudu. Nakonec se dočkala a 1. listopadu roku 2021 soud přijal argumenty jejího právníka a zprostil ji všech obvinění.