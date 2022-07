Nemoc, kterou měl Stanislav Gross nebo Stephen Hawking. Takto odpoví většina lidí, když se jich zeptáte, co je ALS. V rámci 56. ročníku MFF Karlovy Vary měl premiéru dokument s názvem Naděje až do konce. Tvůrci zde sledují čtyři pacienty s touto nemocí a v období čtyř let jsme svědky toho, jak se snaží využít čas, který jim ještě zbývá, i když postupně ztrácejí schopnost chodit či mluvit. Po boku jim stojí jejich rodina, přátelé a další blízcí, kteří se také musí vyrovnat s diagnózou, na niž dosud není lék. Tvůrci doufají, že emocionální a otevřený pohled do života pacientů a jejich rodin rozšíří povědomí o ALS a také možnost pomoci.