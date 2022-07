Mladá Češka byla zadržena v lednu roku 2018 na letišti v pákistánském Láhauru. O rok později byla odsouzena na osm let a osm měsíců ve vězení. Rozsudek byl ovšem nepravomocný a Tereza se celou dobu snažila odvolat. Nakonec se dočkala a 1. listopadu roku 2021 soud přijal argumenty jejího právníka a zprostil ji všech obvinění.

Brány věznice závěrem loňského roku opustil také zápasník Michal Kotalík. Ten byl v roce 2018 odsouzen ke čtyřem letům za mřížemi za těžké ublížení na zdraví. Z trestu si odpykal tři a půl roku a před loňskými vánočními svátky byl propuštěn. Podle jeho vlastních slov skončil ve vězení, protože před lety na diskotéce bránil svou tehdejší přítelkyni.

Bránil partnerku!

Pro web kaoočko.cz Michal uvedl, že opilý muž, se kterým se ten večer chvíli bavil, začal fyzicky napadat ženu, s níž v té době chodil. Dokonce o ni prý típnul cigaretu. MMA zápasník proto dotyčného vzal do mezipatra, kde poté došlo k napadení.

„Začal jsem na něj silně řvát. Ale fakt přísahám, že v tu chvíli jsem ho ještě nechtěl mlátit, jen vyhodit pryč. Křičel jsem na něj s tím, co si to jako dovoluje. On mi na to řekl, že já jsem stejně jen arogantní č*rák a ona pouze debilní k*rva. A vrhnul se na mě,“ popsal Michal webu, k čemu tehdy údajně došlo.

Doplnil, že u soudu mu pak prý přitížilo to, že se věnuje bojovým sportům profesionálně. „Soudce mi pak řekl, že kdybych nedělal MMA, ale třeba fotbal, tak mi dá jen podmínku,“ řekl.

Po propuštění z věznice se Michal Kotalík znovu vrátil do světa bojových sportů. V květnu bojoval s Václavem Babou Jagou Mikuláškem v boxerském zápasu. Tehdy prohrál. Brzy ho čeká MMA zápas na pražské Štvanici.

O jeho vztahu s Terezou H. informoval expres.cz a sama mladá Češka ho potvrdila na svém instagramu, když zveřejnila zmíněný článek a označila právě Michala Kotalíka. Ke všemu navíc dodala srdíčko. Už předtím navíc uvedla, že je momentálně zamilovaná.