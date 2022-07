„Na pár dní se odmlčím,“ uvedla Tereza ve svém zatím posledním příspěvku na sociálních sítích. Nabytá sláva se pro ni totiž stala spíše břemenem než požehnáním. „Už jsme si toho prožili dost a tak nějak chceme klid,“ vysvětlila Češka, která strávila čtyři roky v pákistánské base kvůli podezření na pašování drog. Po protahovaném soudním procesu dostala osm let a osm měsíců ve vězení. Proti rozsudku se odvolala a nakonec soud přijal argumentaci jejích právníků a rozhodl o její nevině. Teď si konečně může užívat života na svobodě.

O riziku plynoucím z toho, že se Tereza tak rychle vystavila veřejnosti, promluvila pro Blesk psycholožka Markéta Čermáková. „Určitě to může být forma terapie. Zároveň ale myslím, že sdílení v mediálním světě může být hodně nebezpečné,“ uvedla.

Dodala, že pokud někdo sdílí své myšlenky a zážitky, je důležité, zda to je se skupinou, kde jsou daná nějaká pravidla a lidé, jež vám naslouchají a mají podobné problémy, nebo v nekontrolovaném prostoru sociálních sítí. „Ve chvíli, kdy to sdílení probíhá v mediálním prostoru, velmi snadno se vám může stát, že budete zraněn nebo zraněná ještě víc, než dosud,“ vysvětlila Čermáková.

Smutnit dívčini obdivovatelé ale nemusí, Tereza chystá detailní knížku, která by měla popsat vše, co doposud prožila, a na sítě se zřejmě vrátí. „Tak doufám, že to pochopíte a o to více se budete těšit na knihu, na které už pracuji,“ zdůraznila. Zatímco bude shromažďovat veškerý potřebný materiál, chce si vydělávat jako servírka. „Tahle práce mě dost baví, naplňuje a myslím, že mi i jde,“ pochlubila se mladá Češka.

Jak uvedla, mnoho lidí ji v restauraci poznává a vyptává se jí na její zážitky. „Když někdo přijde na pivo, automaticky se mě jde zeptat, jestli jsem to já,“ popsala. Někteří lidé si s ní prý chtějí dokonce rovnou tykat a tahají z ní, jestli opravdu nevěděla o tom, že převáží drogy. Terezu to ale prý nerozhodí. „Vůbec mi to nevadí,“ přiznala. V zařízení se prý ještě nesetkala s tím, že by ji někdo kvůli její minulosti napadal. „Miluju tu hospodu,“ dodala.