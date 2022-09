Tereza H. (26) překypuje štěstím: Láska, polibky a k tomu kupa růží od nového přítele

Tereza H. si života po návratu do vlasti z pákistánského vězení užívá dosyta. Aby taky ne, strávila tam čtyři roky. Zapomenout na strastiplný pobyt jí pomáhá i nová láska, fotbalista Marián Kovář. Na fotkách zveřejněných na sociální síti se se sympatickým mladíkem culí a líbá.

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede,“ doprovodila Tereza novou fotografii se svým objevem citátem slavného sci-fi spisovatele A. C. Clarka. Na trable z pákistánské věznice jako by už ale zapomněla a její profil na instagramu překypuje štěstím.

Láska je to zřejmě opravdu veliká, Tereze se po návratu domů evidentně daří dobře. Získala práci v gastronomii, která ji baví. V minulosti uvedla, že má skvělé šéfy a zákazníci se do podniku často vrací, což ji velice těší. Bývalý ligový fotbalista a mládežnický reprezentant Marián Kovář ji k tomu zasypává nejen polibky, ale i květinami.

Terezino štěstí spolu s ní sdílí i její fanoušci. „Zamilovanost vám sluší,“ rozplývala se jedna z diskutujících. „Gratulace Terko, ať jste spokojení a šťastní,“ přidala se další z nich.

Jedna láska už krachla

První z Tereziných lásek po návratu měla pouze jepičí život. Po příletu z Pákistánu si nabrnkla MMA zápasníka Michala Kotalíka. Tento vztah ale rychle vzal za své.

„Hlavní problém byl ve vzdálenosti. Tereza nemá auto ani řidičák a nemohla tak za Michalem jezdit. Navíc je pořád v práci a on také nemá času na rozdávání. Rozešli se ale v dobrém. Vlastně to ani nebyl tolik vztah, spíše se vídali a psali si a táhlo je to k sobě,“ sdělil tehdy webu Expres dobře informovaný zdroj.

Obvinění byla zproštěna

Mladá Češka byla zadržena v lednu roku 2018 na letišti v pákistánském Láhauru. O rok později byla odsouzena na osm let a osm měsíců ve vězení. Rozsudek byl ovšem nepravomocný a Tereza se celou dobu snažila ho zvrátit u odvolacího soudu. Nakonec se dočkala a 1. listopadu roku 2021 soud přijal argumenty jejího právníka a zprostil ji všech obvinění.