Oliverek (3) zmizel v přímořském ráji: Matka ho unesla do Ruska!?
Ve španělském přímořském ráji Costa del Sol záhadně zmizel teprve tříletý chlapeček Oliver. Spolu s ním se pohřešuje i jeho matka. Policie ji podezřívá z únosu do Ruska, odkud pochází. Zmizení nahlásil otec 4. července. Na matku už byl v minulosti uvalen soudní příkaz, zakazující jí opustit se synem Španělsko.
Oliverka naposledy viděli 4. července. Od té doby po něm španělská policie intenzivně pátrá. Podle jejich nejnovějších závěrů však možná už s matkou vůbec není ve Španělsku.
Rodinka sestávající z britsko-ruského páru trvale žila ve městě Marbella v regionu Costa del Sol. Rodiče žili odděleně. Matka zřejmě porušila soudní příkaz a se synem vycestovala ze země. „Vyšetřujeme to jako únos rodičem,“ řekl mluvčí španělské policie deníku The Sun. „Myslíme si, že matka s chlapečkem odjela do Ruska,“ dodal.
Detektivové bližší informace vzhledem k chlapcově velmi nízkému věku nezveřejnili. Není tedy jasné, jestli na matku vydali zatykač, ani kdo z rodičů má syna dlouhodobě v péči.
