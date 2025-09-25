Další podivná smrt ruského pracháče: Mrtvý multimilionář na záchodě konzulátu
Boris Avakyan, multimilionář s kontroverzní minulostí a manžel někdejší vítězky soutěže Mrs World Yulie Ioninové, byl nalezen mrtvý na záchodě arménského konzulátu v Petrohradu. Krátce předtím utekl ze soudní síně, kde čelil obžalobě z podvodu v hodnotě milionů. Moskva mluví o sebevraždě, avšak jeho obhájci i arménská strana tuto verzi odmítají, což vyvolává pochybnosti. Jde o další ze série záhadných smrtí ruských elit?
Avakyan utekl z petrohradského soudu, kde čelil obžalobě z rozsáhlého podvodu. Ukryl se na arménském konzulátu, protože měl i arménské občanství. Jen pár hodin poté bylo jeho tělo nalezeno na toaletě diplomatické budovy.
Ruská média okamžitě začala šířit verzi o sebevraždě, údajně si měl podřezat žíly, ale boháčovi právníci to odmítají a arménská strana navíc neumožnila ruským vyšetřovatelům přístup k tělu.
Místo úmrtí se tak stalo předmětem mezinárodní roztržky. Arménie se postavila proti rychlému závěru Moskvy a odmítla jednoduché předání materiálů. V očích kritiků to dokonale zapadá do vzoru nedávných nevysvětlených úmrtí mezi vlivnými ruskými manažery a úředníky.
Avakyan se pohyboval na hraně zákona dlouhé roky. V Rusku byl spojován s luxusním životním stylem, drahými auty i politickými kontakty. V roce 2016 byl zadržen a poslán do domácího vězení, krátce nato se mu ale podařilo zmizet a novináři ho vypátrali v Paříži. Fotografie jeho novomanželky Julie Ioninové, vítězky soutěže Mrs. World 2014, prozradila jejich pobyt v luxusním hotelu Plaza Athénée. Avakyan tak spojil útěk s okázalou svatbou, zatímco v Rusku čelil stíhání za celní machinace.
V posledních letech se jeho jméno objevovalo v dalších kauzách. Podle vyšetřovatelů šlo o podvody v hodnotě desítek milionů korun, spojené s neplacením cel a fiktivními deklaracemi. Obžaloba ho dostihla znovu letos, ale Avakyan se ze soudní síně vytratil „na cigaretu“ a už se nevrátil. Krátce poté dorazil na arménský konzulát v Petrohradu, kde žádal vydání do Jerevanu. Jen několik hodin nato byl nalezen mrtvý.
