„Zabiju ho!“ Kamioňáka na německé dálnici vybržďoval řidič osobáku

Záznam z mobilního telefonu ukazuje, jak řidič ve Fordu Galaxy s německou registrační značkou jede, zřejmě schválně, před řidičem kamionu pomalou rychlostí. Profesionální řidič na něj začne troubit, nic se ale neděje. „Hele on mě tady drží, vole, pojď, vole, cvaknem ho, vytáhnem ho a dáme mu přes držku," křičí do vysílačky kamioňák. S kolegou se snaží domluvit na zastavení vybržďovače. Nechce si to totiž nechat jen tak líbit.

Když se kamioňák rozhodne po chvilce řidiče osobáku předjet, z ničeho nic začne přidávat plyn. „Najeď na prostředek, normálně ho vytáhneme ven a já ho zabiju,“ říká dál kamioňák do vysílačky. Kolega se do vysílačky jen směje. „Normálně ho stáhnem a já mu rozsekám držku,“ říká dál.

Celá situace je velmi dramatická, kamioňák na silnici kličkuje, každou chvilku se snaží osobák předjet, ale to mu nevychází. Když se přibližují k druhému řidiči, ten před osobák najede na středovou čáru se snahou ho zastavit. Řidič fordu ale proklouzne a jede dál.

Kamioňákovi to ale nedá a pomalou rychlosti předjíždí kolegu a žene se za ním až k sjezdu, potom provede nebezpečný manévr a jede dál. Řidič osobáku pak sjíždí z dálnice pryč.

„Tohle je neřešitelná situace. Jediná šance je sjet na parkoviště a počkat, až řidič odjede. Řidič osobáku provokoval „až na krev“. Vysloveně provokoval řidiče kamionu. Ti si to s ním chtěli chlapsky vyřídit. Aby jim neujel, tak ho chtěli skřípnout. Je to nebezpečná a velice stresující situace,“ reaguje na video dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský.