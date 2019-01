Českého řidiče odsoudili za pašování migrantů: Navrhli mu přísnější trest!

Český řidič kamionu Jiří Sagan byl na konci září ve Francii odsouzen k 18 letům vězení za pašování migrantů v útrobách svého vozu. Nyní se soud ve městě Douai začal znovu případem zabývat. Prokurátor navrhl pro Jiřího zvýšení trestu na dva roky vězení. Pro ČTK to ve čtvrtek sdělil jeho obhájce Ladislav Drha. Podle jeho slov by měl být rozsudek vyhlášen 31. ledna.

Francouzská justice potrestala Jiřího Sagana za pašování migrantů poté, co se začátkem července v jeho kamionu po cestě z přístavu Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Řidič od začátku tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Běženci mu prý do návěsu vlezli, když spal. Soud mu nicméně kromě trestu odnětí svobody vyměřil také dvouletý zákaz vstupu na území Francie. U odvolacího soudu požaduje obžaloba zákaz vstupu na čtyři roky.

Českého řidiče Jiřího odsoudili ve Francii za pašování migrantů. Nevěděl jsem o nich, říká

Advokát Drha uvedl, že středeční jednání trvalo skoro dvě hodiny, ačkoli byla plánovaná délka pouze 45 minut. Sagana zde kromě něj zastupovali i dva jeho francouzští kolegové. „Jednání bylo poměrně náročné, protože soudkyně kladla klientovi otázky prakticky na všechno a byla velmi detailní. Bylo znát, že byla vůči panu Saganovi velice přísná. Takže jsme na to reagovali a i naše obhajoba byla velice zevrubná,“ napsal ČTK Drha.

Do odvolacího verdiktu český řidič zůstane za mřížemi, kde pobývá od začátku trestního stíhání, tedy již půl roku.