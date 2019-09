„Jen velmi těžce jsme se v pondělí dostávali k nehodě na 188. kilometru D1, kde byl mladý muž s podezřením na těžké zranění. Kvůli některým řidičům jsme ztráceli drahocenný čas,“ upozornila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.



Podobné problémy měli i hasiči, kteří potřebovali místo nehody zabezpečit. „Řidiči kamionů mnohdy vytvářeli uličku, až když jim houkala siréna těsně za návěsem. Bohužel to není výjimka. Setkáváme se s tím prakticky denně,“ dodal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Uličku zase zavřeli

O to víc zarážející bylo, že sotva auta hasičů a zdravotníků projela, vytvořená ulička se opět rychle zavřela. Na vině byli přitom opět řidiči kamionů. „Máme to zdokumentované z vrtulníku, který nad dálnicí kroužil. Bylo to nepochopitelné,“ kroutil hlavou mluvčí policie Bohumil Malášek.



Případem se zabývá už i policejní prezidium, které si chce na hříšníky posvítit. „Pokud by byli přistiženi na místě, hrozila by jim pokuta za přestupek proti silničnímu zákonu dva tisíce korun. Takto jim ve správním řízení hrozí pokuta 2 500 korun,“ zdůraznila mluvčí prezidia Hana Rubášová.



délka: 01:22 Video Hasiči a zdravotníci měli problém na dálnici D1 dostat se k místu nehody ZZS Jihomoravského kraje

Záchranná ulička

Řidiči v případě vzniku kolon vozidel musí od 1. října 2018 uvolnit vozidlům policie, hasičů a záchranářů prostor mezi levým a dalším přiléhajícím pravým jízdním pruhem a vytvořit tak záchranářskou uličku. Ulička musí mít šířku minimálně 3 metry.

Jak to funguje v zahraničí?

V sousedním Rakousku hrozí podobná pokuta jak v ČR, jenže v eurech! Policisté tam neukázněnému řidiči mohou vyměřit pokutu až 2 180 euro (cca 58 tisíc korun).