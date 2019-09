„Snažíme se dostat co nejrychleji za pacientem, prorážíme si cestu k němu, majáky blikají, houkáme… Mnoho řidičů se nám snaží pomoci a uhýbají, jsme jim za to vděční. Ale najdou se i takoví, kteří nevědí, co vlastně mají udělat,“ vysvětlila důvod samolepek mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.



Samolepky svou grafikou řidičům ukazují, jak se mají chovat na dálnicích a víceproudých komunikacích ve chvíli, kdy vzniknou kolony. „Naší snahou je tímto způsobem usnadnit průjezd našim sanitkám a dalším vozům IZS a zajistit rychlejší a bezpečnější cestu k pacientovi,“ dodala Bothová.

VIDEO: Jihomoravská záchranka má personál a sanitky na špičkové úrovni. K tomu, aby se ale dostali k pacientům včas, potřebují ohled řidičů na silnici.