Mafiánský boss »Prase« odsouzený na doživotí za brutální vraždu chlapce (†11) chce do domácího vězení! Veřejnost se bouří.

Doživotní trest v římském vězení Rebibbia si odpykává Giovanni Brusco. Mafiánského šéfa svět zná spíše pod přezdívkou Prase. Brusca měl zavraždit až 200 lidí! Do vězení ho však soud poslal za popravu pouhých pěti z nich a následnou vraždu malého chlapce. Bývalý král podsvětí soud žádal o propuštění do domácího vězení. Představa, že by měl usvědčený vrah být propuštěn z vězení, však pobouřila italskou veřejnost. Soud nakonec jeho žádost zamítl.