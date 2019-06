Zabiják Jozef, zvaný „Potkan“, se přiznal k šesté vraždě: Obětí měl být známý milionář!

Své přiznání Roháč vysvětlil tím, že se za svého života dopustil "mnoha špatností", ale od nynějška chce žít správně a nechce, aby jiní byli ve vězení jeho vinou. Soudu řekl, že se k vraždě přiznal již dříve, ale nikdo nebyl ochoten případ znovu otevřít a nedovolili mu hovořit s novináři. Pak ho napadlo přiznat se ke zločinu v telefonátu s mladším bratrem a záznam poslat televizi Hír TV.

Přiznání podpořil informací, že v plastové tašce, kterou používal k zamaskování zbraně s tlumičem, zůstala nábojnice. Roháč řekl, že jej na místo činu dovezl József Hamala, spolupracující se zločineckým podsvětím. Prisztáse, když vystupoval z vozu Jeep Cherokee, střelil z půlmetrové vzdálenosti do hlavy a odjel na kole. Slyšel přitom vykřikovat nadávky muže, který byl v autě s Prisztásem a v současnosti je ve vězení. Roháč pak skočil do Hamalova auta, zaparkovaného poblíž, a spolu odjeli. "Byly to doby, kdy se lidé navzájem lovili, kdy zločinci bojovali jeden proti druhému," řekl. Budapešťský odvolací soud v roce 2016 pravomocně odsoudil k 15 letům vězení miliardáře Tamáse Portika za objednávku Prisztásovy vraždy.

Portik a dva další odsouzenci za tuto vraždu dnes Roháčovi podle MTI poděkovali za přiznání. Ferenc Fazekas, který byl na místě vraždy, soudu potvrdil, že skutečně křičel na Roháče, a požádal soud, aby ve světle nových okolností zrušil jeho desetiletý trest. Za Prisztásovu vraždu byl před dvěma lety pravomocně odsouzen István Hatvani. Roháč si v současnosti odpykává doživotí za bombový útok v Budapešti v roce 1998, při kterém přišli o život čtyři lidé, a za vraždu mediálního magnáta Jánosa Fenyöa v témže roce. V souvislosti s uvedenými zločiny byl odsouzen i podnikatel Portik, proslulý nezákonnými obchody s ropnými produkty v 90. letech.

Maďarská policie podle časopisu Heti Világgazdaság nevěří v pravdivost Slovákova přiznání, podle ní se Roháč jen snaží pomoci Portikovi. Soud má pokračovat 16. září v Budapešti, dodala MTI. Roháč byl zadržen v roce 2011 na Slovensku na základě zatykače, vydaného Maďarskem, kam byl posléze vydán. V minulosti byl Roháč podezřelý z vícero trestných činů. Patří mezi ně i účast na vraždě Róberta Remiáše, který byl v 90. letech spojkou s korunním svědkem únosu syna tehdejšího slovenského prezidenta Michala Kováče.