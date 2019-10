V roce 1995 režisér Martin Scorsese natočil film s názvem Casino, v němž se objevily hollywoodské hvězdy Robert De Niro a Joe Pesci, který ve filmu ztvárnil brutálního gangstera Nickyho Santora. Jeho postava byla inspirována skutečným mafiánem Tonym Spilotrou, který řádil v Las Vegas v 70.–80. letech minulého století. Ovšem samotný Spilotro byl daleko brutálnější.

Skutečný zabiják se narodil v Chicagu. Jeho rodiče vedli restauraci, kde se scházeli různí gangsteři. Není tedy divu, že už v sedmnácti letech spatřil policejní celu zevnitř. Ve dvaadvaceti letech byl zatčen víc jak dvanáctkrát!

Pod ochranná křídla si ho vzal mafiánský boss Sam DeStefano, který mu řekl, že pokud se chce stát plnohodnotným členem mafie, musí sprovodit ze světa irské gangstery Billy McCarthyho a Jimmyho Miragliu, zvané M&M. Spilotro je zabil obzvlášť brutálním způsobem. Spolu se svými komplici oba brutálně zmlátil a zasadil jim několik bodných ran. Uřízl jim varlata a posléze jim dal hlavy do svěráku a drtil jejich lebky, dokud jim oči nevylezly z důlku.

Spilotra byl poté vyslán svými šéfy do města hazardu Las Vegas, kde chicagská mafie kontrolovala několik kasin. Na obchod tam dohlížel Frank Rosenthal a Spilotro měl zase dohlížet na gangstery, aby si nechtěli ulít peníze pro sebe. Zároveň měl vybírat výpalné.

Spilotro, kterému se kvůli výšce přezdívalo mravenec, nakonec dal dohromady skupinu gangsterů, která se zaměřovala na ozbrojené loupeže. V roce 1974 noviny Los Angeles Times informovaly, že v Las Vegas závratně stoupla kriminalita. Šéfům mafie se nelíbilo, kolik pozornosti na sebe Spilotro upoutává. To vedlo i k tomu, že se Rosenthal a Spilotro rozhádali natolik, že Spilotro měl údajně v roce 1982 nastražit bombu do jeho vozu. To už byl však v hledáčku policie.

V roce 1983 se před soudem zpovídal ze svou vražd. Obviněn byl i z pokusu o vraždu Rosenthala. Spilotro a jeho bratr Michael zmizeli 14. června 1986 nedaleko Michaelova domu v Chicagu. Jejich těla byla nalezena o 8 dní později v kukuřičném poli nedaleko města Enos v Indianě. Byla svlečená do spodního prádla a ležela jedno na druhém. Jako příčina smrti byly stanoveny údery tupým předmětem. Mrtvoly byly v takovém stavu, že se je podařilo identifikovat jen díky zubním kartám.