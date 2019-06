Tři sestry ubodaly otce, který je znásilňoval a mučil: Všechny skončí za mřížemi

Tři sestry ve věku 20, 18 a 17 let ubodaly svého násilnického otce. Dvě starší Kristina (20) a Angelina (18) mohou dostat pobyt za mřížemi v rozmezí od 8 do 20 let, a to navzdory faktu, že expertní vyšetřovatelé dosvědčili, že jejich otec je znásilňoval a sexuálně zneužíval. Nejmladší Maria (17) prý nerozuměla, co se sestrami provedla, když otce zabily, tudíž se vyhne vězení. Rozhodnutí soudu vyvolalo vlnu protestů mezi ruskými advokáty.

Právníci naléhali, aby byla všechna obvinění z vraždy proti sestrám zrušena nebo aby se na případ pohlíželo jako na zabití v sebeobraně. Soud dívky nejprve propustil z vazby, jelikož na ně pohlížel jako na oběti. Nyní je však obvinil z vraždy v plném rozsahu. Kromě právníků se vzbouřili také ochránci lidských práv.

Advokáti si stojí za tím, že sestry jsou skutečné oběti a tvrdí, že jejich otec byl brutální tyran, který se choval násilně ke svým vlastním dcerám. Experti se snaží dívky podpořit a prohlašují, že je otec znásilňoval a nutil k sexuálním aktivitám, když byly ještě nezletilé.

Právníci podali odvolání. „Nikdo nemůže popřít, že dívky žily v otřesných podmínkách pod neustálou hrozbou,“ pověděl právník.

Téměř 50 tisíc lidí podepsalo petici vyžadující, aby byla obvinění z vraždy proti dívkám stažena. Právnička Mari Davťanovovová řekla, že ženy, které se brání proti sexuálnímu zneužívání, často skončí pohozené v doku s podříznutým krkem. „V tomto případě je zcela zřejmá sebeobrana, a dokonce existují i svědci,“ říká Davťanovovová.

K případu se vyjádřila i ředitelka organizace proti domácímu násilí a bojovnice za lidská práva Anna Rivinovová. „Žijeme v zemi, kde je pro ženu jednodušší zemřít než se pokusit bránit. Ráda bych doufala, že sestry Chačaturjanovy budou schopny poukázat na absurditu prosazování práva. Je však malá naděje. Za sebeobranu je považováno jen to, když se na vás někdo vrhne se sekerou.“