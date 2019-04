Smrt československého kulturisty a údajného mafiána Žemby (†64): Ondrej nebyl vrah, tvrdí kamarád

Reichelovo jméno je na Slovensku podle TV Markíza také spojováno s činností v podsvětí, s Žembou se však poznali díky sportu. „Ondřeje Žembu jsem znal od roku 1983. Tehdy se přistěhoval do Popradu. Začali jsme spolu soutěžit a trénovat,“ řekl Reichel, který byl pravomocně odsouzený za ekonomickou trestnou činnost.

Bývalý kulturista si v rozhovoru dokonce vzpomněl, kdy svého kamaráda viděl naposled. „Jsem rád, že jsem ho před pár měsíci viděl a poděkoval mu za chvilky, které jsme spolu strávili při kulturistice. Je mi to upřímně líto,“ nechal se slyšet.

Podle Reichela Žemba nebyl žádný zabiják. O zabití jednoho z předních podnikatelů Róberta Holuba prý nikdy nepadla řeč. „Na toto téma jsme se nikdy nebavili. Můj osobní názor je takový, že Ondrej nebyl vrah. A ani si nemyslím, že by si to objednával, on to nepotřeboval, nebyl ten typ,“ uvedl jednoznačně Reichel.

Milan Reichel je v Popradu známou firmou. Těsně po revoluci měl mít podle některých zdrojů velice silné kontakty v podsvětí, jež se jako lavina rozprostřelo v podhůří slovenských Tater. Jeho rodina dokonce vlastnila tehdy proslulý hotel Gerlach, kde se mafiánské špičky hojně scházely. Tady pořádaly své večírky, ale i schůzky. Reichel měl být jejich hostitelem. Není tak pochyb, že zde strávil spoustu chvil právě s Ondrejem Žembou, který byl považován za zdejšího bosse.

Dnes je údajně Reichel ve velkých finančních problémech a jeho firma podle slovenských médií údajně dluží státu několik milionů korun. To zesnulý Žemba tyto starosti zřejmě neměl.

Bývalý mistr Československa v kulturistice Ondrej Žemba po sobě zanechal několik nemovitostí. Mezi ně patří třeba i luxusní vila na ostrově Brač, či řada domů a parcel v Tatrách. V jednom z nich ho nalezli mrtvého. Zemřel na infarkt.