V kriminále a psychiatrických léčebnách byl Roman Ševčík od svých 18 let. Déle už »sedí« jen vrah Zdeněk Vocásek. Do normálního života se Ševčík vrátil před půl rokem jako invalida. Přišel o nohu, když se skokem pod vlak pokusil ze zoufalství spáchat sebevraždu. Těžký začátek nového života mu pomohla překonat finanční sbírka, kterou vypsal spolek Šalamoun.

Zamilovaný do spolužačky

I díky čtenářům Blesku se podařilo vybrat 285 tisíc korun. „Všem chci hrozně moc poděkovat,“ vzkázal nyní Roman Ševčík lidem, kteří jej v novém životě podporují.

Pronajal si malý byt 1+1 v Blansku, platí tam nájem 11 000 korun měsíčně. „Koupil jsem si pračku, vysavač, televizi a snad budu mít i novou sedačku,“ raduje se pan Ševčík z věcí, které pro většinu lidí představují samozřejmost.

Přišla také láska. Zamiloval se do bývalé spolužačky Lenky! S níž kdysi chodil do základní školy, a která byla už tenkrát jeho platonickou láskou. Sama si ho našla po propuštění na svobodu. Nikdy nevěřila, že by spáchal cokoliv z toho, za co byl potrestaný.

délka: 08:52 Video Roman Ševčík po propuštění z vězení a psychiatrické léčebny, kde strávil 30 let.

Hledá práci

Půl roku po propuštění žije Roman Ševčík z částečného invalidního důchodu 6 425 korun a z peněz ze sbírky. Rád by proto pracoval. „Kéž by mě někdo potřeboval,“ přeje si.

Je v kontaktu s firmou, která by mu mohla zadat domácí kompletaci propisek. „Je těžké pana Ševčíka zaměstnat, může pracovat jen v sedě a má astma. Přesto se nevzdává,“ řekl Blesku Václav Peričevič ze spolku Šalamoun, který propuštěnému vězni spolu s jeho přítelkyní pomáhají.

Chce se očistit

Roman Ševčík chystá ve své věci podnět na obnovu soudního řízení. Chce se i po 30 letech domoci spravedlnosti a očistit své jméno.

Za co 30 let »seděl«?

Brnem otřásla v únoru 1989 brutální vražda dvou žen se sexuálním motivem. Vrah vnikl podle spisu do bytu na Vinohradech oknem. Lahví od sifonu nejprve zabil Janu L. (†35) a Marii Š. (†62). Šlo o Ševčíkovu tetu a babičku. Pak ještě pořezal Janinu sestru a jejího muže.

Soud za to poslal na 21 let do vězení a 9 let na uzavřené psychiatrické léčení Romana Ševčíka, i když tři svědkové nezávisle na sobě dosvědčili, že v době vraždy spal u druhé babičky 21 km od Brna. Svědkové také vraha popsali jako mohutného černovlasého muže s kotletami. Ševčík byl přitom subtilní blonďák…