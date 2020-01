Bylo šestého ledna jen několik minut před osmou hodinou večer, když osmadvacetiletý muž z Kladna šel vyhodit odpadky. V ulici Vitry na něj ale z křoví „vyskočil“ neznámý muž (59) a přiložil mu se slovy „zabiju tě“ nůž ke krku. Pokus o vraždu u metra Roztyly! Pobodal mladíky (23 a 24) a zdrhl, útočníka chytla zásahovka

„Muž ze strachu o svůj život odklonil ostří nože od svého krku, čímž mu byla způsobena drobná rána na prstu ruky a vyhrožující pachatel z místa ihned utekl do nedalekého domu,“ uvedla mluvčí policie Jana Šteinerová.

V kapse svíral nůž

Napadený muž se okamžitě obrátil na linku 158, po chvilce na místo dorazila prvosledová hlídka a začala po muži s nožem v ruce pátrat. „Prvosledová hlídka ve spolupráci s policisty z eskortního oddělení provedla šetření v domě, kam podezřelý útočník zaběhl,“ sdělila mluvčí.

Policistům se podezřelého muže podařilo najít ve třetím patře. Když policisty spatřil, značně znervózněl a v kapse navíc svíral otevřený nuž, později ho ale nenápadně odložil vedle dalšího kuchyňského nože. „Vzhledem k těmto daným skutečnostem policisté podezřelého muže zadrželi a přiložili služební pouta," vysvětlila mluvčí s tím, že byl podezřelý následně převezen na policejní služebnu a skončil v cele.

Už se pokoušel zabíjet

Případu se pak ujala služba kriminální policie a vyšetřování z Kladna a zahájili trestní stíhání proti muži pro trestné činy nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. „Za toto protiprávní jednání hrozí obviněnému muži maximální trest odnětí svobody ve výši tři roky,“ upřesnila Šteinerová.

Pachatel má za sebou trestní minulost a byl dokonce pravomocně odsouzen za pokus o vraždu. V době, kdy spáchal svůj čin v Kladně, byl navíc v podmínce.

Skončil ve vazbě