Vdaná učitelka ze ZŠ byla odsouzena k 5 letům vězení za orál s žačkou (15)

Je provdaná za hasiče, ale statný požárník jejím touhám nestačil. Někdejší učitelka ze základní školy v New Jersey byla odsouzena k pěti letům vězení za to, že své bývalé žačce (tehdy 15) prováděla orální sex. Lauren Coyleová-Mitchellová (36) má nyní z ostudy kabát a nad tím, co provedla, může zpytovat svědomí v base. Času na to bude mít dost.