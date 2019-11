Pořádný skandál otřásl střední školou Round Rock v americkém Texasu. Jedna z učitelek totiž měla sexuální vztah se studentem, kterému podle policie dvakrát provedla orální sex přímo ve třídě. Celá věc je o to pikantnější, že dotyčnou nedlouho před tím vyznamenali cenou Učitelka roku.

Jedna z učeben střední školy Round Rock se podle policie stala dějištěm sexuálních hrátek 36leté učitelky rodinné výchovy Randi Chaverriové a jednoho z jejích studentů.

Kantorka dvakrát prý provedla orální sex žákovi přímo ve třídě. Vedení školy s Chaverriovou rozvázalo pracovní poměr. Událostí se zabývají policisté. Přestože je zainteresovaný student už plnoletý, učitelka se krátce ocitla i v policejní cele. Pak byla propuštěna na kauci.

Vedení Round Rock High School se o problému dozvědělo 18. listopadu a dalo učitelce možnost dát výpověď dřív, než zahájí vyšetřování. Pro školu je případ poměrně pikantní také proto, že Chaverriová nedávno obdržela od okresního školského odboru ocenění Učitelka roku!

Policisté sice věk dotyčného studenta nesdělili, ale jelikož učitelku obvinili z nevhodného vztahu se studentem a ne ze zneužití nezletilého, lze předpokládat, že mu už bylo 17 let, což je v Texasu hranice konsenzuálního sexuálního styku. Pokud by tedy Chaverriová mladíka neučila, mohla by s ním mít sex beztrestně.