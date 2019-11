Zavražděná učitelka a modelka Viola (†34), která byla nalezena umírající v agónii v bratislavském přístavu, byla členkou kontroverzní Apoštolské církve. Tu mnozí označují za sektu. Mezi těmi, kdo to tvrdí, je i Jana, jejíž sestru náboženský spolek polapil do svých spárů.

Jana promluvila o zvláštních praktikách církve pro slovenský deník Plus Jeden Deň. „Moje sestra je tam už třetí rok a mám pocit, že se úplně zbláznila. Měla těžké období po rozvodu a její manipulativní kamarádka ji tam dotáhla. Přestala se koukat na telku, číst knihy, časopisy. Do spolku chodí čtyřikrát týdně,“ tvrdí. Do „sekty“ údajně zlanařila i svou nezletilou dceru.

Sestra církvi pravidelně platí

Navíc církvi platí peníze. „Dává jim minimálně 10 % z výplaty, ptala jsem se jí tedy proč. Řekla, že je chce dávat a že je to tak i v Bibli. Když jsem oponovala, nastala velká hádka. Oni ji mají úplně omotanou okolo prstu, dokonce jí dohodili i kolegyni, takže nemá šanci odejít,“ říká Jana. Církev si podle ní vybírá slabé oběti. Fotbalista Adrián (†17) se zabil skokem ze 7. patra. Rodina a kamarádi ronili na pohřbu slzy

S těmi pak manipuluje. Odlišný názor má Peter, který sice není členem této církve, ale dal se v ní pokřtít a pravidelně ji navštěvuje. „Apoštolská církev nikdy nikoho nemanipulovala a nenutila k ničemu. Otvírají mladým lidem oči. Jednou se nade mnou modlili a byl jsem uzdraven. Ne však jejich mocí, ale mocí Ježíše Krista,“ prohlásil.

Vrah Violy je stále na svobodě