Chlapec (5) doma ukradl auto a jel si koupit lamborghini se 75 Kč v kapse

Video Chlapec (5) doma ukradl auto a jel si koupit lamborghini se 75 Kč. Nakonec se v něm povozil - Utah Highway Patrol

Příští měsíc mu bude teprve šest let a stěží dosáhne na pedály. Přesto zvládl ukradnout vůz rodičů a vydat se s ním na dálnici, aby si mohl dojet pro nové lamborghini. Klučina si myslel, že mu auto v hodnotě několika milionů prodají za 75 korun.

Chlapec se při jízdě nezranil

Státní policista Rick Morgan si všimnul, že vozidlo jede podivně a přejíždí mezi čarami. S kolegou se ho proto rozhodli zastavit. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že vůz řídí dítě, nelze ani popsat. Chlapec se naštěstí při jízdě nezranil. Milionáři zničili vandalové porsche, nedávno mu shořelo luxusní lamborghini

O jeho kaskadérském kousku se dozvědělo celé sousedství, protože o něm informovala televize a článek o chlapci se objevil na internetu. Všiml si ho také majitel vozu značky Lamborghini Jeremy Neves. Ten neváhal a ozval se rodině chlapce.

V lambu se nakonec povozil