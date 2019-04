Milionáři zničili vandalové porsche, nedávno mu shořelo luxusní lamborghini

Porsche zaparkované v Londýně skončilo poškozené od kopanců a posprejované nelichotivými nápisy jako zm*d, kok*t a hovň*us. Nejde přitom zdaleka o jediné neštěstí, které auto ze Sirova početného vozového parku potkalo. V únoru mu během jízdy začalo hořet Lamborghini Gallardo v hodnotě 3,8 milionu korun. Řidič lamborghini se vytahoval před diváky: Luxusní fáro za 7,5 milionu rozflákal o zeď

A to zrovna poté, co si ho odvezl ze servisu. „Zrovna jsem byl na cestě do Londýna se svou přítelkyní. Auto jsem dostal zpátky ze servisu a chtěl jsem se s ním projet,“ řekla hvězda Instagramu podle Daily Mirroru. Po krátké jízdě ucítila partnerka Siry zápach benzinu. Boháč proto zavolal automechanikovi.

S přítelkyní málem uhořeli