Řidič lamborghini se vytahoval před diváky: Luxusní fáro za 7,5 milionu rozflákal o zeď

Že se člověk nemá vytahovat, ví už malé dítě. Řidič luxusního bouráku Lamborghini Huracan Performante se chtěl předvést před diváky na ulici v Londýně, ale když se rozjel, ztratil nad vozem v hodnotě 7,5 milionu korun kontrolu a nabořil ho do zdi a ještě ho odřel o strom.

Diváci, kteří se těšili, jak za řvu motoru výkonného bouráku předvede pořádné divy, se nakonec nestačili divit. Trvalo jenom pár sekund a řidič s vozem naboural do zdi a k tomu ho ještě odřel o strom.

Řidiči ani divákům se nic nestalo

I když se řidiči nic nestalo, radost ze svého počínání jistě neměl. Stejně tak nebyli zraněni ani přítomní diváci. Jediný, kdo to odnesl, bylo lambo. „Jakmile jsem to slyšel, běžel jsem se podívat, co se stalo,“ řekl Daily Mailu svědek.

„Řidiči se neúčastnili závodů, jen dělali virvál pro dav a jezdili rychle kolem. Divákům se líbily zvuky, které auta vydávala, a jejich rychlá jízda, ale všichni byli v šoku, když nakonec viděli i bouračku,“ dodal.

Ostuda natočená na video

„Narazil do stromu, jel přes obrubník a naboural do zdi. Jsem si pořádně jistý, že brečel, když se dostal ven,“ dodal další ze svědků na instagramu. Bouračku se přitom podařilo natočit na video.