Martin (34) ve slovenské vesnici Pečeňady vychovává se svou manželkou Zuzanou (37) pět dětí. Dům navíc sdílejí se svou známou Lucií, která má tři ratolesti. Ve středu byla Lucie se Zuzanou mimo domov a všech osm dětí měl na starosti Martin. Děti si hrály na dvorku a Martin byl uvnitř domu, když došlo k tragédii.

„Já jsem seděl na gauči a malý šel ven. Mirek spadl, byl špinavý, tak ho šel jeho starší bratr umýt,“ řekl Martin pro Nový Čas. „Pustil vodu a byla tak horká, že ho opařila. Máme plynový bojler a ta voda měla šedesát stupňů. On si asi neuvědomil, když ho šel umýt, že teče vřelá voda. Když chlapec ležel na posteli, přišla mi to dcera říct, poslouchej, tati, Mirek je celý červený. Když jsem se na něj podíval, viděl jsem, že je celý rudý a že mu slézá kůže,“ dodal Martin.

Zvrhlá sekta uctívala Slunce. Ve Švýcarsku se upálilo 48 jejích členů

Martin zavolal své manželce Zuzaně a matce Mirečka Lucii, ať se vrátí rychle domů. Zároveň zavolal lékařskou pomoc. Záchranka chlapce převezla do nemocnice v Bratislavě. Mireček ale utrpěl popáleniny na 70 % těla. Chlapci již nebylo pomoci. Zemřel v nemocnici. „Rozsah popálenin a stupeň byly podstatně odlišné od toho, jak mi to popsali, že to vzniklo. Proto jsem tam i poslal policii s tím, že jsem jim povídal, že toto se mi zdá podezřelé,“ řekl pro Nový Čas lékař Viliam Dobiáš.

„Vykonáváme všechny potřebné procesní úkony a zjišťujeme okolnosti, za jakých se nešťastná událost stala. Vzhledem k citlivosti případu nemůžeme v této chvíli poskytnout žádné bližší informace. Věc si převzal vyšetřovatel a k právní kvalifikaci se budeme umět vyjádřit až po následném zadokumentování,“ uvedla trnavská krajská policejní mluvčí Mária Linkešová. „Kdybych mohla, dám mu můj život, je to strašné,“ řekla zdrcená Zuzana.