Ve vesnici Bialka pod Krasnymstavem na východě Polska se nachází statek, na kterém chovají koně. V bytě v jedné z místních budov bydlela dvojice seniorů, Jerzy (†78) a Celina (†71). V polovině druhého říjnového týdne tu však došlo k tragédii, o které informoval polský portál Fakt 24.

Místní listonoš měl za podezřelé, když mu bývalý pracovník stájí ani jeho dlouhodobě nemocná partnerka neotvírali. Podařilo se mu dostat dovnitř. I když o Jerzym bylo známo, že si občas vypije a Celina byla vážně nemocná, na těla obou penzistů zíral pošťák v šoku. Zavolal sice záchranku, na lékařskou pomoc bylo ale již pozdě. Žena (†53) si stěžovala na špatně odvedenou práci: Stavbař ji brutálně znásilnil a uškrtil!

Případu se chopili kriminalisté a byla také nařízena soudní pitva, která měla stanovit, jak a proč vlastně senioři zemřeli. Ukázalo se, že byli mrtví již od předchozího dne a nad průběhem tragédie všichni kroutili hlavou.

Dvojice v den smrti zasedla k večeři. Jerzy si téhož dne u řezníka koupil porci dobrého bůčku a pustil se do něj. V jednu chvíli se mu ale kus uzeniny o velikosti 10 cm vzpříčil v krku a on začal se dusit. Celina mu nedokázala pomoci a muž patrně zemřel před jejíma očima. Jak pitva ukázala, těžce nemocná žena zemřela o něco později. Sousedé se domýšlejí, že za to mohl prožitý šok.

Jerzyho pochovali na hřbitově v nedalekém městě Krasnymstaw. Jeho vyvolenou pohřbila její rodina jinde. Jejich byt osiřel a jak uzavírá Fakt 24, není jasné, zda se do něj někdo nastěhuje.