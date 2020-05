K nepochopitelné smrti ženy došlo na ostrově Kiawah Island. Jde o nádherné místo plné mokřadů, jezírek a rybníků. Hraje se tu také často golf. A žije tu spousta nebezpečných aligátorů. Do pr***e s aligátorem, byla poslední slova muže, než ho sežral, ehm, aligátor

Cynthia přijela do domu ženy s lahví vína. Chovala se prý méně profesionálně než obvykle. Přímo se tedy nabízí, že byla pod parou. Když uviděla aligátora, ihned ji zaujal a chtěla si ho vyfotit.

Aligátora si chtěla pohladit

Poté podle New York Post vlezla k jezírku a chtěla si ho pohladit. Majitelé domu, do kterého přijela paní udělat nehty, se jí to snažili okamžitě rozmluvit. Bohužel neuspěli. Čtyřmetrový krokodýl sežral rybáře (†55): Když plaza rozřízli, uvnitř našli jeho tělesné části

Dokonce ji varovali, že viděli, jak před několika dny sežral jelena. „Nevypadám jako jelen,“ odvětila jim Covertová a natáhla ruku k aligátorovi. Poté zvíře zaútočilo a ona spadla do vody. Majitelé domu jí hodili lano, ale na záchranu bylo pozdě. „Myslím, že tohle už znovu neudělám,“ řekla poté Covertová, zatímco ji aligátor vlekl pryč. Pak zmizela pod hladinou.

Poslední slova před smrtí