Aligátor, který vážil 205 kilogramů, byl usmrcen už na sklonku června Pitva zvířete odhalila, že se v jeho trávicím traktu nacházely kusy Fordova těla. Šlo o kus nohy a část ruky, uvedl web The Smoking Gun.

Muž se předávkoval

Muž se do teritoria aligátora vydal nejspíš kvůli nelegálnímu rybaření. Nařízená pitva pak přinesla po pěti měsících velké překvapení. Forda nezabil dravý plaz, muž zemřel na předávkování drogami.

Ford byl v roce 2018 usvědčen z držení metamfetaminu, jehož užívání se mu nakonec stalo osudným. Jen 10 dní předtím, než byl nalezen mrtvý, byl zatčen za vloupání a krádež auta.

