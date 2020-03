Hollywoodské romantické filmy odehrávající se v New Yorku se jen málokdy obejdou bez scény, kdy zamilovaná dvojice nasedá do kočáru a vydává se na projížďku po Manhattanu.

Po vzoru filmových hrdinů se na takovou vyjížďku vydávají turisté. Ovšem po sobotním incidentu, kterému přihlíželo mnoho svědků, tomu ale možná bude konec.

Jeden ze svědků v sobotu v newyorském Central Parku natočil šokující video, které se rychle začalo šířit po sociálních sítích. Na záběrech je vidět klisna Aisha, která se nemůže postavit na nohy a evidentně se trápí.

Kůň za sebou nejprve táhl zadní nohy a náhle padl k zemi. Kočí ho pak táhl za uzdu ve snaze přimět ho, aby se postavil. Ovšem bezmocná Aisha zůstávala ležet na zemi. Strašlivé scéně přihlíželi turisté.

Klisnu později naložili do přívěsu a odvezli do stájí, kde Aishin život tragicky skončil. V neděli byla utracena. Video s trpícím zvířetem rozzuřilo ochránce zvířat, kteří volají potom, aby kočáry tažené koňmi byly zakázány.

Podle informací deníku Daily Mail osudný den měla klisna za sebou projížďku po Manhattanu a posléze stála u kočáru zhruba hodinu a půl, než utrpěla zástavu srdce.

„Je zcela jasné, že není možné, aby kočáry působily v New Yorku, aniž by koně utrpěli velká zranění,“ uvedla Edita Birnkrantová, bojovnice za práva zvířat. Video zároveň viděl i starosta New Yorku Bill de Blasio, který dlouhodobě bojuje za zákaz koňských spřežení ve městě. „Video zachycující kolaps koně, který následně zemřel, je bolestný a říká tak moc o přetrvávajícím problému. Udělali jsme skutečný pokrok ohledně životních podmínek zvířat, ale musíme zajít dál,“ uvedl politik na svém twitterovém účtu a dodal, že případem se zabývá policie.

EMERGENCY: Disturbing footage from today shows a NYC carriage horse violently collapsing over and over while struggling to get up! The horse is from Clinton Park stables. We are gethering more info. Horse looks in critically bad shape. pic.twitter.com/naWwAuyf7l