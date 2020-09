Peter John O'Neill zneužil několik chlapců během výuky v Tasmánii mezi lety 1980-1991, kde na třech školách vyučoval umění. Jeho obětem bylo mezi 10 až 15 lety. Soudce Alan Blow uvedl, že O'Neill nenávratně ovlivnil dospívání obětí, mnohé z nich mají dodnes problémy pojící se s úzkostí, bezdomovectvím, neschopností najít si práci, depresemi a drogami.

Jednomu z chlapců bylo tehdy pouhých deset let, když ho O'Neill soukromně doučoval. Během jednoho výletu za divoké bouře mu chlapec řekl, že se bojí. Pedofil mu nejdříve poskytl masáž zad, pak ho sexuálně zneužil. O'Neill, který nyní žije v Canbeře, se přiznal k šesti případům nedůstojného zacházení a jednomu penetrálnímu sexuálnímu zneužití dítěte.

Jedna z obětí, které bylo tehdy 15 let uvedla, že ji O'Neill přiměl obejmout ho v posteli, když byl nemocný. Následovalo zneužití, které oběť nahlásila až 40 let poté. Důvodem bylo přesvědčení muže, že si za to mohl sám.

Soudce Blow sice uznal O'Neilla vinným, nakonec mu uložil jen podmíněný trest. Neexistuje totiž žádný způsob, jak starce převézt do Tasmánie. Váží 140 kilo, nedokáže udržet moč, trpí těžkou degenerací páteře, spinální stenózou, chronickými bolestmi a spánkovou apnoe. Má pečovatele na plný úvazek a potřebuje pomoc i při vstávání, mytí a dalších prvcích základní hygieny.

„I když mu nemohu uložit trest, který si zaslouží, je jeho život pravděpodobně mnohem nešťastnější, než životy většiny vězňů,“ řekl ve středu Blow u Nejvyššího soudu v Hobartu. O'Neill není schopen cestovat běžnými lety ani autem na větší vzdálenost, speciální lékařská doprava by ho vyšla na zhruba 895 tisíc korun.

Nemohou ho zavřít v jiném státě a nemá ani peníze na zaplacení odškodnění. Domácí vězení je podle soudce taktéž k ničemu, protože stařec není schopen opustit svůj dům bez pomoci. Původní rozsudek pěti let ve vězení byl zcela zrušen.