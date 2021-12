Místo radování se ze Štědrého dne, se rodina Jye Sheehana (†12) sešla v kapli v tasmánském Devonportu, aby ho doprovodila na jeho poslední cestě. Na pohřbu byl i jeho spolužák, který přežil hrozivý pád z deseti metrů poté, co poryv větru zvedl skákací hrad, v němž spolužáci skotačili. Během smutečního pohřbu zazněly dojemné proslovy. Nezúčastnil se ho ale otec Jyeho, který se zrovna probudil z kómatu a dozvěděl se, že jeho syn zemřel.

Rodina, přátelé a známí se sešli o Štědrém dnu, aby dali poslední sbohem dvanáctiletému chlapci Jyemu Sheehanovi, který tragicky zemřel ve čtvrtek 16. prosince. Školák, který miloval videohry, dováděl se svými spolužáky ve skákacím hradu. Zábavný den uspořádala základní škola Hillcrest Primary School jako rozlučku s rokem.

Kamarádi vzpomínají

Den uspořádaný pro žáky se změnil v tragédii, když poryv větru zvedl skákací hrad do výšky deseti metrů. Šest dětí včetně Jye nepřežilo. Tragédii jako zázrakem přežil, byl Beau Medcrat, který podle informací britského deníku Daily Mail dokonce vystoupil na pohřbu svého kamaráda a promluvil pár slov. „Byl jsi můj parťák na videohry, strávili jsme spolu hodně času hraním Fortnite. Občas jsem tě nechal, když jsem pil čaj a zapomněl jsem, že jsi tam byl. Šel jsem s mámou do obchodů, ale vždy jsi na mě čekal, když jsem se vrátil,“ promluvil ke smutečním hostům chlapec.

Dřevěná rakev s míčem

Chlapce rodina uložila do malé dřevěné rakve, kterou zdobily zářivé květiny. Nezapomněli ani na fotbalový míč. V pozadí hrála jeho milovaná píseň od skupiny The Script Hall Of Fame. U rakve byla vystavena jeho fotografie, kde se Jye usmívá. Jyeova maminka musela být podpírána, když v slzách vycházela z kaple.

Otec v kómatu

Na pohřbu chyběl chlapcův otec Glen, který nemohl do kaple dorazit. Před měsícem měl nehodu, po níž upadl do kómatu. Když se probudil na jednotce intenzivní péče v nemocnici v australském Hobartu, dozvěděl se, že jeho syn zemřel. Nicméně na pohřbu promluvil příbuzný Glena, který smutečním hostům řekl, že by určitě Glen mluvil o všech zážitcích, které spolu prožili. Maminka Jye uvedla, že hoch byl velký šprýmař, který miloval fotbal. „Miloval fotbal, hry a školu. Zbožňoval Messiho a dokonce jedl salát a zeleninu, aby měl dobrou kondici na fotbal,“ dodala.

