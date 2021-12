Smutek před Vánoci zavládl v Devonportu v Tasmánii. Poryv větru tam ve čtvrtek zvedl do vzduchu do výšky až deseti metrů skákací hrad, v němž zrovna dovádělo několik dětí. Pět z nich tragédii nepřežilo. Ve skákacím hradu zemřel Zane Mellor (†12), Peter Dodt (†12), Jye Sheehan (†12), Jalailah Jayne-Maree Jones (†12) a Addison Stewart (†11). Další tři jsou stále v kritickém stavu v nemocnici. Jedna z místních žen se rozhodla uspořádat veřejnou sbírku na rodiny, které utrpěly tragickou ztrátu, a během jednoho dne se vybralo víc jak 700 tisíc australských dolarů (víc jak 11 milionů Kč).

„Mini tornádo“ se prohnalo ve čtvrtek tasmánským městem Devonport, kde se zrovna konala oslava konce školního roku. Děti základní školy si mohly během oslav zaskákat ve skákacím hradu, o nějž byl velký zájem. Ovšem zábava skončila velkou tragédii. Poryv větru zvedl skákací hrad až do deseti metrů nad zemí. Místo dětského smíchu se tak rázem začaly ozývat zděšené výkřiky a houkání sanitek. Na místě zasahovalo i několik vrtulníků. Tragédii nepřežilo pět dětí. Čtyři děti zemřely na místě a další po převozu do nemocnice. Tasmánská policie nyní zveřejnila jména zesnulých dětí.

Zdrcení rodiče

Čtyřem dětem bylo dvanáct let a jednomu jedenáct let. Peter Dodt se vypravil na oslavu se svým otcem Andrewem a svými sestrami. Otec Andrew se zhroutil. Navíc musel vyzvednout ve škole osobní věci. „Dnes ráno šel do školy, aby si vyzvedl školní tašku,“ uvedla Peterova teta Tamara Scottová pro britský deník Daily Mail s tím, že Andrew je svobodným otcem, který měl ve své péči čtyři děti. „Mému chlapečkovi Peterovi Dodtovi dnes odpoledne narostla křídla a zlomilo mi to srdce. Udělal bych cokoliv na tomto světě, jen abych ho měl zpátky,“ napsal Andrew na sociální síť.

Podpora rodin

Mezi oběťmi je i Zane Mellor, který si užíval poslední den ve škole. „Zane byl tak krásná, starostlivá a jemná duše, která měla v dospívání problémy se svým autismem a ADHAD,“ uvedla rodina ve veřejné sbírce na GoFundMe s tím, že přesto všechno měl mnoho úspěchů. Chlapec Jye Sheehan, usměvavá Jalailah Jayne-Maree Jones a holčička Addison Stewart, jíž rodina popisuje jako milou duši. „Doufám, že seženu nějaké peníze pro svého bratra a švagrovou, abych jim pomohla zaplatit náklady na pohřeb a zaplatit za ně nějaké účty, zatímco se budou snažit žít život bez své milované dcery,“ napsala teta Addison na GoFundMe.

Vlna solidarity

Veřejnou sbírku založila i jedna z místních žen, která chce pomoci rodinám v tak těžké situaci. Těžké chvíle s rodinami sdílí mnoho lidí, kteří neváhali pomoci a během čtyřiadvaceti hodin se vybralo až 700 tisíc australských dolarů (víc jak 11 milionů Kč). V současné chvíli se na účtu nachází až 1,2 milionů dolarů (víc jak 19 milionů Kč)! „Byl skákací hrad vůbec přivázaný? To je součástí vyšetřování,“ uvedl policejní komisař Darren Hine.

VIDEO: Smrt na skákacím hradě