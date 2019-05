Miloš dal za oslavu dcery dvacet tisíc. Jen dort a Šmoulové už nestačí

Narozeninové oslavy dětí v posledních letech dostaly i v Česku nový kabát. Rodiče mají mnoho možností, jak své ratolesti zpříjemnit její den, aby na zážitek mohla dlouho vzpomínat. Blesk Zprávy zjišťovaly, co na dětských party nejvíc letí, za kolik si půjčíte skákací hrad, kolik zaplatíte lidem, kteří malují na obličej, nebo na kolik vyjde dort s oblíbenou komiksovou postavou. Šmoulové, Dáda a Maxim Turbulenc už netáhnou. Pokud si potrpíte na živou muziku, můžete si pozvat dětské kapely jako Pískomil se vrací nebo Kašpárek v rohlíku.

Ještě před patnácti či dvaceti lety stačilo, když rodiče nakoupili kolu, rychlé špunty a chipsy. Děti se pak zavřely v dětském pokoji a o zábavu měly na celé odpoledne postaráno. Většinou maminka upekla dort nebo bábovku a v letních měsících se opékaly špekáčky nebo marshmallowy.

„Odvazem“ pak byla dětská diskotéka s hity Dády Patrasové nebo Šmoulů a v pozdějším věku bodoval Michal David nebo Lunetici.

Dnes mohou děti prožít oslavu na minigolfu, trampolínách, v adrenalinovém či science centru i u koní. Rodiče si mohou najmout i animátora, který dětem připraví originální hry nebo tvůrčí činnosti. Záleží na nápadu rodičů i financích. Pamatujte ale, že i sebeoriginálnější nápad vám může zhatit špatné počasí.

Děti si koně policistů nadšeně hladily. | Daniel Vitouš

Nezapomínejte na mokrou variantu

Právě nepřízeň počasí zastihla Miloše z Horního Podluží. Chtěl dceři pronajmout skákací hrad i svezení na koních, ale předpověď byla neúprosná.

„Nakonec jsme zvolili vnitřní variantu a myslím, že i tak se to podařilo. Většina zúčastněných si nechala pomalovat obličej, včetně dospělých, děti si užily legraci s nafukovacími balónky a héliem a dcera dostala i kytici z balónků. Večer jsem pak připravil překvapení v podobě loutkového divadla z Liberce,“ vyjmenoval otec Karolíny (6).

Oslava se konala v menším vesnickém kulturním domě, kde mohli účastníci i přespat. Na dětské party se sešlo zhruba dvanáct dětí a dvacet dospělých. Občerstvení včetně dortu vyšlo skoro na deset tisíc korun. Celodenní program pak objednal za obdobnou sumu.

Občerstvení pro 40 osob zahrnovalo:

nealkoholické nápoje

dva dorty

jídlo (řízečky, zelenina, ovoce, domácí pečivo)

pivo a víno pro rodiče

Celkem: 10 000 korun

Zábava pro děti i dospělé:

Divadlo (cca 1 hodina): 3000 Kč

Malování na obličej, smyvatelné tetování (4 hodiny): 5 000 Kč

Balónková výzdoba: 50 balónků, balónová květina a 20 balónkových postaviček: 2 000 Kč

Pronájem vesnického kulturního domu: 400 Kč

Celkem: 10 400 Kč

Jako malíř na obličej si přivydělává kreslíř a karikaturista Míra Šticha z Jablonného v Podještědí. „Není to rozhodně moje hlavní práce. Spíše mě baví to cestování a poznávaní nových lidí. Děti na oslavách zkrášlujeme už asi sedm let,“ popsal ilustrátor.

„Nejvíce chtějí děti malovat superhrdiny a ty menší zvířátka. Legrace potom nastává, když se nechají zmalovat i rodiče, což nebývá výjimkou,“ směje se Šticha. Pokud chcete mít oslavu dokonalou, můžete si objednat balónky od profesionála. Dodá vám jak obyčejné balónky, tak ty s filmovými postavičkami a jako bonus třeba i balónkovou kytici nebo zvířátko.

„Podle náročnosti výzdoba trvá i několik hodin. Vytvářím balonkove brány, sloupy, palmy, oblaka... Nejtěžší bylo přání zákazníka, vytvořit obří balonkovou bránu před vchodem do divadla, kde ale nebylo vůbec nic, za co bych bránu přidělal. Proto jsem musel natahovat provázky až do oken prvního patra,“ vzpomíná balónkový baron Dan Syrovátka.

Dan zatím pro dětské oslavy vyráběl meče, čepice, chobotnice, žirafy a jiná zvířátka. „Brzy se chystám i na složitější „stavby“, abych o prázdninách na pódiích mohl předvést něco nového, z čeho budou lidé nadšení. Na největší balónkovou výzdobu jsem spotřeboval zhruba 1100 balónků,“ dodal Syrovátka.

Zábava teprve začíná, když si nechají pomalovat obličeje všichni dospělí. | Hana Langrová/Blesk Zprávy

Nejvíce v oblibě jsou dorty s hrdiny a jednorožci

Žádná dětská oslava se neobejde bez narozeninového dortu. V poslední době jsou populární potahované marcipánové dorty ve tvaru oblíbených pohádkových nebo komiksových postav.

„Nejčastěji si lidé objednávají Avengers, překvapivě i pro holčičky. Pak ale také jednorožce a pohádkové postavy. Nedávno jsem pro jednu slečnu vyráběla dort podle seriálu Tlapková patrola. Většinou se inspiruji na internetu, najdu si pár fotek, obrázků a pak se dám do práce,“ popsala Veronika Tvrdá z Prahy, která zatím vyrábí dorty jen tak pro radost pro své kamarády a jejich děti.

Na oslavách jsou oblíbené potahované dorty. Nejvíce teď frčí pohádkové a komiksové postavy. | Veronika Tvrdá

Cena se odvíjí od váhy sladké dobroty. „Za kilogram si účtuju 350 korun. Menší dorty mají dvě až tři kila, takže od 700 Kč a ty větší začínají asi na 1200 korunách,“ vyčíslila.

V běžném cukrářství se ceny pohybují o něco výš. Menší dorty jsou tu od 1600 Kč a ty největší začínají na 3600 Kč.

Výrobu dortu si vždy musí naplánovat na dva dny. „Jeden den peču korpusy a druhý den náplň. Večer dort potahuji. Když to spočítám na hodiny, řekla bych, že mi to zabere tak dvanáct hodin,“ směje se Veronika a dodává, že potahování a zdobení je nejnáročnější, zabere čtyři až šest hodin.

Loutkové Star Wars i klasika v moderním kabátě

Přestože žijeme v digitální době a již dvouleté děti umí s tabletem či chytrým telefonem, stále zůstává populární kouzlo živého kulturního zážitku. Divadlo se postupně mění a přizpůsobuje době. Oblíbená jsou aktuální témata i moderní verze klasických pohádek.

Moderní loutkové divadlo se současnou tematikou Rudy Hancvencla. | archiv herce

„Prohlašuji o sobě, že jsem moderní loutkař. Snažím se reagovat na současná témata a zájmy dětí. Vševypovídající je můj nejúspěšnější kus Hvězdné dálky, aneb Galaktická roztržka, čili kterak Impérium úder nevrátilo, který je parodií, ale samozřejmě i poctou filmové sáze Hvězdné války. Hraju také nově upravené pásmo pohádek jako Budulínek, Karkulka, Smolíček,“ popsal herec Ruda Hancvencl z Jablonce nad Nisou.

Ruda má ve svém repertoáru šest půlhodinových her a jednu hraje za tři tisíce korun.

Skákací hrad s Harry Potterem i Mimoni

Na dětskou oslavu pro menší děti si také můžete objednat skákací hrad. Trh nabízí celou řadu motivů a velikostí. „Menší hrady pro čtyři děti půjčujeme na den za 1200 korun, ty větší pro osm až deset dětí se pohybují od 2500 až do 6000 Kč. V nabídce máme hrady s Mimoni, Harry Potterem i Ledovým královstvím,“ řekl Marek Jiran z firmy Hrady pro děti.

Skákací hrady jsou dnes s tematikou oblíbených filmů i pohádek. | Hrady pro děti

Šmoulové a Maxim Turbulenc už netáhnou

Ke každé party patří také hudba. Pokud se do její produkce nepustí rodiče sami, mohou si najmout profesionálního DJe, který by měl znát současné trendy.

„Hraji pro dospělé i děti. Party pro menší posluchače netrvají většinou déle než čtyři hodiny. Někteří rodiče mají zkreslené představy, že jejich děti poslouchají Maxim Turbulenc a Šmouly, tak jim ten obrázek trošku poupravím,“ směje se DJ Marek Jiran z Ostašova.

V dnešní době streamovacích služeb mají děti mnohem blíže k nové hudbě, než tomu bývalo dříve. Zatímco v minulosti se hudba poslouchala nejprve z vinylů, později z kotoučů, kazet a CD, dnes už si děti najdou oblíbené interprety na serverech jako Youtube nebo Spotify a nemusí čekat u magnetofonu s kazetou a prstem na tlačítku REC, až začne rádio hrát tu jeho oblíbenou píseň.

Koncert Justina Biebera v Praze. Ani jeho hudba by neměla chybět na dětské oslavě. | Paparazzi

„Děti dnes poslouchají téměř obdobné zpěváky a zpěvačky jako jejich rodiče, i když samozřejmě mladší umělci mají přednost. Líbí se jim Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber, One Direction a mnoho dalších, z českých pak Slza, Sebastian nebo Mirai,“ vyjmenoval Marek Jiran.