Ústředním prvkem výstavy je světoznámá vodní fontána, která připomíná tu na zámku Hellbrunn v Salcburku. „ Jejím autorem je významný salcburský arcibiskup Mark Sittich, jsou obrovskou turistickou atrakcí,“ řekl kastelán Jaroslav Zezulčík (57).

Repliku fontánu z květin nyní vytvořili na zámku v Kuníně. „Fontána je letošním ústředním prvkem oslav paní hraběnky od 28. září do 6. října. Slavíme zároveň výročí 400 let narození arcibiskupa, vůbec poprvé vystavíme veřejně jeho knihovnu,“ uvedl.

Přes tisíc květů

Návštěvnický zájem každoročně vzbuzují květiny, jejichž aranžmá instalují v každém pokoji zámku. „Pomáháme tu esteticky doladit výslednou podobu,“ vysvětlily studentky Veronika a Zuzana (obě 15) z ostravské střední zahradnické školy.

Partu nadšenců, pracujících řadu týdnu nezištně jen pro radost příchozích, vedl také letos přední český florista Slávek Rabušic (56). „Vonět bude přes tisíc květů, z toho je polovina růží, které paní hraběnka, vychovávající na zámku chudé nadané děti, velmi milovala,“ prozradil florista.

V Kuníně oslavují Marii Walburgu proto, že zámku založila moderní filantropický ústav. Jejím žákem je i František Palacký.

Slavnost růží můžete navštívit do neděle 6. října, otevřeno je denně od 10 do 15 hodin. Plné vstupné vyjde na 110 korun, studenti, děti od 6 let a senioři platí 70 korun. Děti do 6 let a invalidé neplatí.