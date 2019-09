„Chceme obyvatelům i návštěvníkům Brna nabídnout možnost kultivovaně oslavit příchod nového roku v městském prostoru a zajistit jim atraktivní a bezpečnou zábavu, kterou si užijí i se svými rodinami,“ vysvětlila nový koncept Adéla Nováková z TIC.



Zastupitelé projekt podpořili a z městské kasy na oslavy příchodu roku 2020 pošlou milion korun. Na to, aby nikdo z návštěvníků nepil na náměstí vlastní alkohol, nebo nepřinesl pyrotechniku, budou dohlížet policisté a strážníci.

Jak bude organizace oslav vypadat, není zatím jasné. „Rozpočet máme, teď musíme najít někoho, kdo to uspořádá,“ vysvětlila Nováková s tím, že letošní novinkou bude to, že vánoční stánky zůstanou v centru Brna až do 5. ledna.



