Při zřícení atrakce se zranilo také několik dětí. Muž byl zodpovědný za provozování atrakcí v zábavním parku.

"Je mu kladeno za vinu, že skákací hrad dal do používání, aniž by ho nechal po dovozu ze zahraničí schválit v České republice a byl v souladu normou ČSN," uvedla mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Podle policie obviněný muž také nerespektoval bezpečnostní požadavek při provozování atrakce do síly větru 38 kilometrů v hodině. Skákací hrad se vlivem větru o rychlosti 52 kilometrů v hodině a špatným ukotvením odtrhl od kotvících bodů a odletěl do vzdálenosti asi 25 metrů, kde dopadl a zastavil se o jiné pevně ukotvené atrakce. Ve skákacím hradu bylo v té době nejméně sedm dětí ve věku tří až 12 let, uvedla dnes policie.

"Děti během letu a dopadu z hradu vypadly a utrpěly různá zranění, některá z nich byla lékařským posudkem kvalifikována jako těžká újma na zdraví. Zraněna byla i jedna dospělá osoba, kterou utržená atrakce srazila. Shodou náhod nedošlo k ještě závažnějším poraněním či úmrtí," uvedla Kormošová.

Nafukovací atrakce se z kotvení uvolnila vlivem větru a zřítila loni 26. srpna po poledni. Po nehodě byl Fajnpark uzavřen, k provozu se vrátil druhý den po události. V době neštěstí byly v areálu stovky lidí.