Ke zločinu došlo v poslední únorovou sobotu v paneláku v Ostravě-Porubě. Soužití páru, který se na sociálních sítích prezentoval jako ten nejzamilovanější pod sluncem, bylo mnohem temnější.

„Tomáš se den předtím vrátil z pracovní cesty z jižních Čech. Je možné, že se opět pohádali, hádali se opravdu často. Co je ale zvláštní, je to, co se stalo druhý den nato,“ vylíčil pro Blesk zdroj, který si nepřál být jmenován. Jeho totožnost ale redakce zná.

Ležel a nehýbal se

Sousedé tvrdili, že v sobotu to byla v garsonce ve 12. patře opět „itálie“. Večer ale křik ustal. „Ahoj, já jsem asi něco zkazila,“ volala prý podle zdroje Katrin kolem 22. hodiny večer kamarádovi od Tomáše. Kamarád na nic nečekal a pelášil k nim do baráku.

V bytě údajně našel Tomáše ležet bledého jako stěna na posteli, nehýbal se. „Hned ho začal oživovat. Pak si všiml bodné rány pod žebry. Kromě záchranářů tak do akce vyrazila i policie. Jedna z hlídek byla na místě první, převzala resuscitaci, pak už vše převzali záchranáři,“ líčí zdroj.

Podivné okolnosti

Předtím než se Katrin na místě zhroutila, údajně policii uvedla, že za smrt Tomáše může ona. Později se však rozhodla zatvrzele mlčet. „Katrin prý nechtěla policajty vůbec pustit dovnitř,“ pokračuje zdroj Blesk.cz. „Oni mě zavřou!,“ řekla prý jeho známému, který byl u Tomáše první.

„Taky bylo, co vím, divné, že v bytě nebyly známky po boji nebo krvi, nezdálo se, že by Tomáše bodla v afektu. Těžko říci, zda to teda byl úmysl nebo ne. Uvidíme, co zjistí policie,“ přemítal muž.

Agrese či drogy? Částečně ano

Oba partneři nežili zrovna ukázkově příkladný život. Jak už někteří sousedé řekli, Tomáš skutečně, když se opil, byl vůči ženám agresivní. Takovou zkušenost měla jeho předchozí partnerka a údajně i Katrin. Drogy prý ale nikdy neužíval.

Naopak dívka se jim nebránila. Tomáš se zase nebránil flirtování s jinými ženami. „To byly ty důvody hádek. Ona jemu vyčítala ženské, on jí drogy,“ potvrdil zdroj.

Sedí ve vazbě

Policie případ vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. „V případě prokázání viny ženě hrozí odnětí svobody na osm až 16 let,“ uvedla policistka Zlatuše Viačková.

Na mladou ženu byla uvalena vazba. Nejspíše i vzhledem k její minulosti. „Byly na místě obavy, že by se mohla skrývat a vyhýbat trestnímu řízení,“ uvedl soudce Dalibor Zecha.

