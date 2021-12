Smutek zavládl v Devonportu v Tasmánii. Blízcí se tam rozloučili s tragicky zesnulým Zanem Mellorem, který zemřel poté, co poryv větru vymrštil skákací hrad do výšky deseti metrů! Zdrcení rodiče pro dvanáctiletého chlapce uspořádali poslední rozloučení ve stylu videohry Fortnite, kterou Zane naprosto zbožňoval. Zazněla dokonce báseň inspirovaná hrou a chlapce uložili do rakve zdobené ovladači od konzole PlayStation.