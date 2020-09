Nechutný pedofil Peter John O'Neill (61) zneužil v letech 1980 až 1991 mnoho malých tasmánských chlapců, z nichž některým bylo teprve 10 let. Odsouzen byl nyní k pětiletému vězení. Jenže převézt ho do něj není snadné. Je totiž morbidně obézní a k tomu inkontinentní. Zneužité oběti zuří a říkají, že se složí na drahou přepravu stojící v přepočtu 652 tisíc korun.

Ve středu byl 140 kilo vážící pedofil, který se navíc pomočuje, odsouzen na pět let vězení. Odsedět by si je měl v tasmánském vězení v Hobartu, kde probíhal i soud. Jenže O'Neill žije v australské Canbeře, kde se o něj stará na plný úvazek ošetřovatel. Transport do Tasmánie je vzhledem k jeho váze a zdravotnímu stavu nesmírně drahý a vyjde na více než 650 tisíc.

Rány na duších jsou nevyčíslitelné

„Komunita chce lidi jako O'Neilla ve vězení. Cena za jeho zločiny byla vysoká. Naše utrpení a rány na duševním zdraví jsou nevyčíslitelné,“ řekl webu The Mercury jeden ze zneužitých studentů, jehož jméno nemůže být z právních důvodů zveřejněno. Oběti znásilnění jsou ochotné se semknout a složit se na jeho drahý převoz, aby bylo spravedlnosti zadostiučiněno. Muž podezřelý z únosu Maddie brutálně zbil svou přítelkyni (17): Našla u něj fotky zneužívaných dětí

„Transportovat tohoto obézního zneuživatele do Tasmánie bude stát až 652 tisíc. My jako jeho oběti jsme ochotni vybrat cenu transportu, aby se nám musel postavit a poté si odseděl svůj trest,“ dodal. „Vládo, přivez ten pytel ho*en zpátky do Tasmánie,“ napsala na Facebooku další ze zneužívaných obětí pedofila.

Projde mu to?