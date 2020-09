Čtyřiačtyřicetiletý chodec zemřel ve čtvrtek večer po střetu s osobním autem na Českolipsku. Tragická nehoda se stala na silnici mezi Kravařemi a Žandovem. ČTK to v pátek řekla mluvčí policie na Českolipsku Ivana Baláková. „Jak došlo ke střetu, budeme teprve zjišťovat," dodala. Chodec šel ale zřejmě po krajnici silnice.

Podle mluvčí byla nařízena soudní pitva zemřelého muže a k vyšetřování bude přizván i dopravní znalec. Dechová zkouška u šedesátiletého řidiče Volkswagenu Lupo byla negativní. Nehoda se stala ve čtvrtek kolem 20:20, volkswagen jel ve směru od Kravař. „Chodec v důsledku střetu s autem utrpěl zranění, kterému na místě podlehl," řekla Baláková.

Při nehodě utrpěla zranění ještě spolujezdkyně z jiného vozu. Po srážce s chodcem se totiž Volkswagen Lupo dostal částečně do opačného jízdního pruhu. „V té době přijížděl opačným směrem Volkswagen Golf Variant a jeho řidič, aby do lupa nenaboural, tak strhl řízení a sjel do silničního příkopu," uvedla mluvčí policie. Zraněnou ženu podle ní sanitka převezla do nemocnice.