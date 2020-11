Srážka se zvěří je vždy nepříjemná věc. Poničené auto, zraněné nebo mrtvé zvíře a spousta starostí na kapotě. Lidé k nehodám často volají dopravní policii. Jinak tomu nebylo i na Rychnovsku.

Jenže případ, který policistka Lucie Šebestová a policista Milan Pírko vyšetřovali, nebyl úplně běžný. Řidič jel za přítelkyní, která měla těsně před porodem! A právě během vyšetřování začala rodit.

Policisté situaci pochopili a řidiči vyšli vstříc. On tak díky nim porod stihl. „Při cestě z práce mi před auto skočilo stádo srnčího a jeden kus jsem srazil. Během vyšetřování a záznamu nehody mi volala přítelkyně, že začal porod. Hlídka jednala rychle, s vědomím, že mi rodí přítelkyně. Rychle a profesionálně. Porod jsem stihl a mohl jsem být přítomen nejkrásnějšímu okamžiku v našem životě. Je to příběh ze sbírky ,to nevymyslíš'. Děkuji za takové policisty. Děkuji za rychlost, profesionalitu, lidskost i dávku lidového humoru, který mi to vše ulehčil. S pozdravem šťastný otec," napsal muž policistům v děkovném vzkazu.

Policisty pár vět velice potěšilo a je to pro ně milá a cenná zpětná vazba, která je bohužel vzácná.