Když se na dálnici objeví auto v protisměru, je to situace, ze které zatrne i zkušenému a ostřílenému řidiči. Tento nešvar tu byl, je a bude. Někdy to dopadne dobře, jsou ale i případy, které končí nehodami, mnohdy i tragickými. Naposledy se tak stalo na dálnici D8. Co dělat, když se dostanete do protisměru? A co dělat, když takové auto potkáte? O tom všem pro Blesk mluvil dopravní expert Roman Budský.

Sociálními sítěmi a médii napříč republikou se šířilo video nehody z dálnice D8. Seniorka (†72) najela z benzínky na dálnici do protisměru. Proč, to se neví… Jenže místo toho, aby si to ihned uvědomila, své auto odstavila a zavolala na policii, pokračovala v jízdě.

Kdyby nebezpečná situace nevyvrcholila nehodou, byl by to asi zázrak. Seniorka se čelně střetla s dodávkou jedoucí v levém pruhu a utrpěným zraněním podlehla. Dopravní expert z platformy VIZE 0 Roman Budský si myslí, že se nehodě dalo zabránit.

Na videu z auta, které jelo kousek za dodávkou, je totiž evidentní, že šofér dodávky neudělal téměř nic pro to, aby se snažil střetu zabránit. Brzdová světla nesvítila, prakticky neproběhl ani žádný pokus o úhybný manévr.

„Auto bylo z dálky viditelné, úsek byl rovný, počasí téměř ideální. Zaráží mě, že řidič dodávky nereagoval na to protijedoucí auto. Dostatečně dlouho ho viděl, byl tam prostor na to, aby mohl udělat jakýkoliv úhybný manévr. Mohl brzdit, mohl se zařadit před to předjížděné auto,“ uvedl pro Blesk Budský.

Video Smrtelná nehoda na dálnici D8 - Facebook/Dálnice D8

Podle něj je otázkou, zda se řidič plně věnoval řízení. „Jestli třeba neposílal SMS, nemailoval, nedíval se na internet nebo si nečetl noviny. To je bohužel časté u řidičů užitkových vozidel. Řada řidičů navíc počítá s tím, že se na rovné dálnici nemůže nic stát. Pravdou je, že dálnice jsou nejbezpečnější typ pozemních komunikací, ale jak víme, tak lidé na dálnicích každoročně umírají,“ dodal.

Příčiny vjetí do protisměru

Auto v protisměru by se dalo označit jako ohromný průšvih. Řidiči jedoucí správným směrem žádnou takovou situaci a překážku neočekávají, překvapí je, mohou takzvaně zamrznout a nestihnou zareagovat. Pokud se tak stane na dálnici, třeba v zatáčce, nebo za mlhy, čas na případnou reakci je velmi krátký.

Důležité je si říct, jak, anebo proč, se do protisměru řidič vůbec dostane. „Příčinou vjetí na dálnici v protisměru může být nepozornost, únava, jízda pod vlivem návykových látek či léků nebo špatný zdravotní stav řidiče. Svůj vliv může mít i nedostatečné či matoucí dopravní značení. Své může udělat i slepé svěření se do péče navigace,“ popsal expert Budský.

Daleko více zarážejícím je ale i fakt, že jsou lidé toho jednání udělat i schválně… „Někteří řidiči mohou takto po dálnici jet i úmyslně, například proto, že minuli výjezd, prchají před policejním vozidlem, jsou zaznamenány případy, že takto jedou i ti, kteří takovou jízdu považují za ten správný adrenalin, nejsou vyloučeny ani sebevražedné úmysly,“ doplnil.

Video Vozidlo v protisměru na dálnici D8. - Jiří Szajkowski

Budský ale uvedl i další případ, z kterého trochu mrazí: „Někteří řidiči vzápětí po vjetí na dálnici mohou zjistit, že jedou do špatného cíle. Snaží se své pochybení napravit tím, že se rychle otočí do protisměru – zcela vědomě – a snaží se dálnici opustit. U takových lidí asi nebude od věci nechat prošetřit jejich duševní způsobilost k řízení motorových vozidel.“

Co dělat, když vjedu do protisměru?

Když už tedy dojde k situaci, kdy řidič vjede na dálnici do protisměru, měl by si to hned uvědomit. A rychle z jízdních pruhů, případně z celé dálnice, zmizet. „Okamžitě se musí pro protijedoucí řidiče „zviditelnit“. Tedy rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně musí s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici,“ dodává Budský s tím, že by měl řidič hned zavolat na policii – linku 158.

Naprosto vyloučeno je otáčení se nebo couvání zpět na sjezd. To je situace, která je extrémně nebezpečná, navíc trvá poměrně dost dlouho – Budský odhaduje až 25 vteřin.

Co dělat, když uvidím auto v protisměru?

Pokud na dálnici spatříte vozidlo, které jede v protisměru, je dobré na něj upozornit. Nejlépe tak, že zavoláme na linku 158 a operačnímu důstojníkovi sdělíme ty nejdůležitější věci, tedy kudy auto jede, co to je za auto, barvu a případně i registrační značku.

Dnes už ale také existují technologie, které to udělají za nás. Dálnice D1, D2 a D5 mají systém detekce vozidel v protisměru. To v praxi znamená, že když tento systém zaznamená vozidlo v protisměru, zburcuje operační středisko ŘSD v Ostravě a operátoři pak vozidlo začnou vyhledávat, například pomocí kamer na dálnici. Současně s tím zalarmují policii – ta k vypátrání řidiče může použít i vrtulník, nejčastěji využívá ale pozemní hlídky.

„Ostatní řidiči jsou neprodleně informováni varovným nápisem na infotabulích v úseku před místem incidentu. Tito šoféři by měli zvýšit pozornost, snížit rychlost jízdy, nepředjíždět, zařadit se do pravého pruhu a zvětšit vzájemné odstupy,“ říká Budský. Nejlepší formou, jak se případnému střetu vyhnout, je zastavit na parkovišti a počkat, až bude situace vyřešená.

Video Auto vjelo v pondělí 20. července 2020 v Praze 7 do protisměru. - čtenář Blesku

Drsný trest

Ani řidiče, který pojede po dálnici v protisměru, nemine trest. Pokud nikoho neohrozí, je to trest mírnější. Delikt nejde navíc projednat na místě, musí být postoupen příslušnému správnímu úřadu. „Chybujícímu řidiči uloží pokutu ve výši od 5 do 10 tisíc korun, současně vysloví zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a udělí 7 trestných bodů,“ uvedl expert tu mírnější formu trestu.

Pokud však šofér někoho ohrozí nebo způsobí nehodu, jsou důsledky daleko přísnější. „Čin může být kvalifikován jako nedbalostní trestný čin ublížení na zdraví či obecného ohrožení z nedbalosti. Zde už jsou postihy výrazně přísnější, za spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti či obecného ohrožení z nedbalosti může hrozit uvěznění až na deset let,“ řekl expert.

Roman Budský nakonec zmínil nutnost dobrého označení rizikových míst. Značka by měla být vidět za všech příznivých i nepříznivých podmínek. Na některých rizikových místech už značky jsou.

308 oznámení, 29 zastavených řidičů

Blesk.cz se s dotazem ohledně vozidel a řidičů v protisměru obrátil i na Policejní prezidium Policie ČR. Za letošní rok na lince tísňového volání 158 obdrželi napříč Českou republikou celkem 308 oznámení o vozidle v protisměru.