Kriminální případ, který hýbal poslední léta Francií, v sobotu došel do svého finále. Jonathan Daval v roce 2017 zavraždil svoji ženu a jde za to na 25 let do vězení, ačkoli pro něj prokurátor žádal doživotí. Daval dlouho tahal policii za nos - veřejně proléval za manželku slzy a všem tvrdil, že je nezvěstná. Když vyšla pravda najevo, celá země se spojila v protestech proti násilí.