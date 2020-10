Karlovarští kriminalisté obvinili 19letého mladíka z vraždy seniora. Obviněný podle nich v srpnu ubodal seniora v jeho domě. Důchodce ho údajně nachytal poté, co se mladík do domu vloupal s tím, že ho vykrade. Obviněnému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest.