Podle informací serveru Plus Jeden Deň Marek totiž dostal ze svatby strach. „Marek chtěl vycouvat z blížícího se manželského chomoutu. Dokonce mi zmínil, že má pocit, jako kdyby mezi ním a snoubenkou vyprchala láska. Neměl však srdce říct jí celou pravdu, protože se sňatku nemohla dočkat,“ prozradil tehdy serveru kamarád policisty s tím, že Saša byla na veškerou přípravu sama a partner jí vůbec nepomáhal, a proto se den před svatbou pohádali kvůli svatebním koláčkům.

Nevyrovnaný Marek v afektu mladou ženu pobodal. Zasadil jí nejméně tři bodné rány do hrudníku a zad. Její tělo pak zabalil do igelitového pytle, deky i plachty, naložil do kufru auta a odvezl do oblasti Levočských luk, kde ho polil benzínem a zapálil. Když ji rodina začala hledat, její snoubenec ji nahlásil jako pohřešovanou.

Přestože byl policista, zapomněl zřejmě, že v ulici, kde žijí, je umístěna kamera. Kolegům se nezdála jeho výpověď, a tak se podívali na záznam. Na něm byl vidět Marek, jak nakládá do auta něco těžkého v plachtě.

Pod tíhou důkazů se viník nakonec k vraždě přiznal. Od soudu dostal trest odnětí svobody na 23 let, který si nyní odpykává. Musí také vyplatit finanční odškodné rodině oběti. Pluska zjišťovala, zda se v případu neděje něco nového. „Ve věci odsouzeného rozhodoval Okresní soud Košice I. Aktuálně neevidujeme žádná další podání, která by s předmětnou věcí souvisela. Odsouzený si momentální vykonává trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí košických soudů Anna Pančurová.